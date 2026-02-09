Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:07
25.314 +0,95%
Dow Jones 18:07
50.109 -0,01%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Madrid: scambi in positivo per Unicaja Banco

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'istituto finanziario con sede in Spagna, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,96%.

La tendenza ad una settimana di Unicaja Banco è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Unicaja Banco, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,781 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,821. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,755.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
