Madrid: scambi in positivo per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'istituto finanziario con sede in Spagna
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,96%.
La tendenza ad una settimana di Unicaja Banco
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Unicaja Banco
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,781 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,821. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,755.
