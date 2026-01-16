Analisi Tecnica: EUR/CHF del 15/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9333, mentre il primo supporto è stimato a 0,931. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9356.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)