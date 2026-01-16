Milano 9:38
45.744 -0,23%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 9:38
10.220 -0,19%
25.316 -0,14%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 15/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 15/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9333, mentre il primo supporto è stimato a 0,931. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9356.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```