Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 15/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 gennaio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Londra, che in chiusura evidenzia un timido -0,18%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10.264,8, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10.150,4. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 10.379,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)