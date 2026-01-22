Milano 9:39
44.840 +0,79%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 9:39
10.211 +0,72%
24.861 +1,22%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 21/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 21/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio

Apprezzabile rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, in guadagno dello 0,75% sui valori precedenti.

L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.260 e primo supporto individuato a 10.147,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10.372,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```