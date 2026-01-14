Milano 9:41
45.675 +0,33%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:41
10.166 +0,29%
25.421 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 13/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio

Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice della Borsa di Londra, che chiude con una variazione percentuale dello 0,28%.

Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10.189,5, mentre il primo supporto è stimato a 10.093,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10.285,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
