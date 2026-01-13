Milano 9:10
45.717 -0,03%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 9:10
10.151 +0,10%
25.415 +0,04%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 12/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 12/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio

Seduta trascurata per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la giornata con un timido +0,04%.

Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10.175,4, mentre il supporto più immediato si intravede a 10.079,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10.271,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```