Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 12/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio
Seduta trascurata per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la giornata con un timido +0,04%.
Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10.175,4, mentre il supporto più immediato si intravede a 10.079,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10.271,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)