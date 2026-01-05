Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 2/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 gennaio
Composto rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,41%.
Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10.006,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 9.921,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10.091,1.
