Milano 14:41
45.659 +0,63%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:41
9.979 +0,28%
Francoforte 14:41
24.682 +0,58%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 2/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 gennaio

Composto rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,41%.

Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10.006,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 9.921,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10.091,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
