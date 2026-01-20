Milano 13:03
44.508 -1,52%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:03
10.083 -1,10%
Francoforte 13:03
24.543 -1,67%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 19/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio

Ribasso composto e controllato per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la sessione in flessione dello 0,78% sui valori precedenti.

Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10.191 con primo supporto visto a 10.089,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10.062,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
