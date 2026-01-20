Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 19/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio
Ribasso composto e controllato per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la sessione in flessione dello 0,78% sui valori precedenti.
Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10.191 con primo supporto visto a 10.089,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10.062,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)