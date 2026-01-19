Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 16/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 gennaio
Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,14%.
Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10.260,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 10.158,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10.362,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)