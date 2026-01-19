Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 16/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 16/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 gennaio

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,14%.

Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10.260,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 10.158,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10.362,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```