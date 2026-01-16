Milano 9:41
45.737 -0,25%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 9:41
10.218 -0,20%
25.308 -0,18%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,19%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 45.761,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,19%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato -0,19%, a quota 45.761,84 in apertura.
Condividi
```