Francoforte: performance negativa per Brenntag

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore tedesco di prodotti chimici, che mostra un decremento del 3,28%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Brenntag rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di breve periodo di Brenntag mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 51,78 Euro. Rischio di discesa fino a 50,12 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 53,44.

