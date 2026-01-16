Milano 11:29
Francoforte: seduta molto difficile per Lanxess

(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia chimica tedesca, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,80% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Lanxess mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,02%, rispetto a -0,54% del Germany MDAX).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 18,1 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 17,48. L'equilibrata forza rialzista della società che produce prodotti chimici e polimeri è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 18,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
