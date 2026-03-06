Francoforte: seduta difficile per Lanxess

(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia chimica tedesca
, che mostra un -8,99%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società che produce prodotti chimici e polimeri
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 14,35 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 15,54. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 13,82.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)