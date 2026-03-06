Milano 10:59
Francoforte: seduta difficile per Lanxess

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia chimica tedesca, che mostra un -8,99%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società che produce prodotti chimici e polimeri, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 14,35 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 15,54. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 13,82.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
