FS Logistix rafforza la presenza ad Anversa

(Teleborsa) - FS Logistix
, attraverso HSL Belgium
, gestirà le operazioni di manovra ferroviaria all’interno del porto di Anversa.
La società belga, controllata da TX Logistik,
si è aggiudicata la gara d'appalto per la gestione delle operazioni di primo e ultimo miglio per la Zona 6A (Marshalldok) dell'area portuale di Anversa.
HSL Belgium svolgerà un ruolo fondamentale nella logistica e manovra ferroviaria
in modo green, anche grazie all'utilizzo di locomotive ibride di nuova generazione.
L’aggiudicazione si aggiunge alla recente acquisizione da parte di FS Logistix del 30% delle quote per la gestione del terminal Mainhub di Anversa in partnership con Lineas e delle linee commerciali tra Belgio e Italia
. Iniziative strategiche che mirano a migliorare l’efficienza e la connettività dei servizi di trasporto merci su rotaia con il Belgio sulle principali rotte europee.
"Proseguiamo il nostro percorso di internazionalizzazione per diventare leader europeo della logistica integrata – ha dichiarato Sabrina De Filippis, AD di FS Logistix.
L’aggiudicazione della gara, attraverso la nostra società TX Logistik, conferma l’implementazione delle attività per rafforzare la presenza in Europa, offrendo soluzioni end-to-end e presidiando i principali corridoi merci della rete TEN-T. Una strategia che ha già permesso di acquisire quote per la gestione di un Terminal all’interno del Porto di Anversa e di avviare nuovi collegamenti Belgio-Italia".
Le attività si svolgono attraverso mezzi ibridi per accompagnare la transizione di HSL Belgium verso un mercato ferroviario senza combustibili fossili. La prima locomotiva ibrida DE18, denominata "The Lion"
, è già in servizio sui binari tra Anversa Nord e Anversa Petrol. Prosegue l'impegno per la sostenibilità con la messa in servizio di una seconda nuovissima locomotiva ibrida DE18, per sostituire i vecchi modelli diesel.