Giappone, PMI manifattura febbraio si rafforza a sorpresa a 52,8 punti

(Teleborsa) - Migliora l'attività della manifattura in Giappone a febbraio. Il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero di febbraio, pubblicato da S&P Global ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 52,8 punti, rispetto ai 51,5 di gennaio, risultando superiore al consensus di 51,3.
L'indicatore si rafforza così al di sopra0 della soglia critica dei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione – valori al di sotto – e di espansione – valori al di sopra.
Cresce marginalmente anche il PMI dei servizi che si porta a 53,8 da 53,7, mentre l'indice composito che include manifattura e servizi si attesta a 53,8 da 53,3.