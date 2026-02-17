Epta completa l'acquisizione di Hauser e arriva a 2 miliardi di euro di ricavi

(Teleborsa) - Epta
, gruppo italiano attivo nella refrigerazione commerciale, ha annunciato il perfezionamento dell'acquisizione di Hauser
, rinomata azienda austriaca con una forte presenza nella regione DACH e nei mercati dell'Europa centrale e orientale, con data di efficacia fissata al 1° marzo. A seguito del completamento della transazione, il Gruppo combinato supera i 2 miliardi di euro di ricavi
consolidati annui pro-forma e raggiunge circa 10.000 dipendenti.
Il marchio Hauser arricchirà il portafoglio del Gruppo Epta di brand di prodotto e servizio forti e consolidati, completando la proposta di valore con una solida competenza nei progetti chiavi in mano e nei servizi. L'acquisizione genererà, inoltre, importanti sinergie geografiche nella regione DACH e nell'Europa centrale e sud-orientale
, supportate dagli stabilimenti produttivi di Hauser in Austria e nella Repubblica Ceca.
"Questa operazione rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di lungo periodo
di Epta. Il superamento della soglia dei 2 miliardi di euro di ricavi è un traguardo significativo che testimonia la solidità del nostro modello industriale e rafforza ulteriormente la nostra leadership in Europa", ha commentato Marco Nocivelli, CEO
di Epta.
"Combinando competenze, tecnologie e dimensioni, potenziamo in modo rilevante la nostra capacità di guidare l'innovazione sostenibile e digitale - ha aggiunto - L'acquisizione di Hauser rafforza ulteriormente la nostra offerta lungo l'intera catena del valore
e consolida la nostra leadership nella refrigerazione naturale e nelle soluzioni ad alta efficienza energetica".