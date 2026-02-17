Epta completa l'acquisizione di Hauser e arriva a 2 miliardi di euro di ricavi

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nella refrigerazione commerciale, ha annunciato il, rinomata azienda austriaca con una forte presenza nella regione DACH e nei mercati dell'Europa centrale e orientale, con data di efficacia fissata al 1° marzo. A seguito del completamento della transazione, ilconsolidati annui pro-forma e raggiunge circa 10.000 dipendenti.Il marchio Hauser arricchirà il portafoglio del Gruppo Epta di brand di prodotto e servizio forti e consolidati, completando la proposta di valore con una solida competenza nei progetti chiavi in mano e nei servizi. L'acquisizione genererà, inoltre,, supportate dagli stabilimenti produttivi di Hauser in Austria e nella Repubblica Ceca."Questa operazione rappresenta unadi Epta. Il superamento della soglia dei 2 miliardi di euro di ricavi è un traguardo significativo che testimonia la solidità del nostro modello industriale e rafforza ulteriormente la nostra leadership in Europa", ha commentatodi Epta."Combinando competenze, tecnologie e dimensioni, potenziamo in modo rilevante la nostra capacità di guidare l'innovazione sostenibile e digitale - ha aggiunto - L'acquisizione di Hausere consolida la nostra leadership nella refrigerazione naturale e nelle soluzioni ad alta efficienza energetica".