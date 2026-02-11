IMA acquisisce l'irlandese ProSys. Michael McLoughlin resta CEO

(Teleborsa) - Il, colosso italiano attivo nella produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti, rafforza la sua presenza nel campo della tecnologia degli isolatori asettici e di contenimento. IMA ha infattidelle azioni della società. Fondata nel 1997 e con sede a Cork, Irlanda, ProSys è un fornitore leader di apparecchiature per isolatori e campionamento per il mercato biofarmaceutico globale., co-fondatore di ProSys,di ProSys, che continuerà ad operare come azienda indipendente, collaborando a stretto contatto con Michele Arduini, Vice President del business IMA Life. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'accordo.