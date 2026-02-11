Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 18:27
25.208 +0,32%
Dow Jones 18:27
50.230 +0,08%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

IMA acquisisce l'irlandese ProSys. Michael McLoughlin resta CEO

Economia
IMA acquisisce l'irlandese ProSys. Michael McLoughlin resta CEO
(Teleborsa) - Il Gruppo IMA, colosso italiano attivo nella produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti, rafforza la sua presenza nel campo della tecnologia degli isolatori asettici e di contenimento. IMA ha infatti firmato con ProSys Sampling Systems Limited un accordo che prevede l'acquisto della maggioranza delle azioni della società. Fondata nel 1997 e con sede a Cork, Irlanda, ProSys è un fornitore leader di apparecchiature per isolatori e campionamento per il mercato biofarmaceutico globale.

Michael McLoughlin, co-fondatore di ProSys, manterrà la carica di Amministratore Delegato di ProSys, che continuerà ad operare come azienda indipendente, collaborando a stretto contatto con Michele Arduini, Vice President del business IMA Life. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'accordo.
Condividi
```