Frigoveneta (Ambienta) acquista SAIM e cresce nella refrigerazione per settore agroalimentare

(Teleborsa) -, asset manager italiano specializzato negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato che la sua platform companyha completato l'(congiuntamente SAIM), azienda a conduzione familiare specializzata nella progettazione, installazione e assistenza post-vendita di sistemi di refrigerazione industriale e tecnologie per il post-raccolta dedicati al settore agroalimentare. La famiglia fondatrice continuerà ad essere attivamente coinvolta nel business ed ha reinvestito nella piattaforma al fianco di Ambienta.Con questo, la piattaforma rafforza significativamente la propria presenza nel Centro e Sud Italia e acquisisce competenze specialistiche nelle tecnologie per il post-raccolta, un segmento finora solo marginalmente presidiato da Frigoveneta. Facendo leva sul consistente bacino di tecnici di SAIM e sull'accesso a una base clienti complementare, che presenta rilevanti opportunità di cross-selling, la piattaforma accelererà la penetrazione del settore agroalimentare e attiverà importanti sinergie commerciali e nell'assistenza tecnica."Quest'acquisizione conferisce ulteriore slancio al percorso di crescita di Frigoveneta - ha commentato- L'integrazione di SAIM rafforza l'esposizione della piattaforma al settore agroalimentare, ne amplia la presenza geografica e apporta competenze significative nell'assistenza tecnica. Siamo lieti di dare il benvenuto a SAIM ed al suo management team, certi che il coinvolgimento dei fondatori e la forte coerenza industriale con Frigoveneta costituiscano una solida base per rafforzare il posizionamento della piattaforma come partner di riferimento nella refrigerazione industriale sostenibile".