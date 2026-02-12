Frigoveneta (Ambienta) acquista SAIM e cresce nella refrigerazione per settore agroalimentare

(Teleborsa) - Ambienta SGR
, asset manager italiano specializzato negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato che la sua platform company Frigoveneta
ha completato l'acquisizione di SAIM Impianti e SAIM Service
(congiuntamente SAIM), azienda a conduzione familiare specializzata nella progettazione, installazione e assistenza post-vendita di sistemi di refrigerazione industriale e tecnologie per il post-raccolta dedicati al settore agroalimentare. La famiglia fondatrice continuerà ad essere attivamente coinvolta nel business ed ha reinvestito nella piattaforma al fianco di Ambienta.
Con questo quarto add-on
, la piattaforma rafforza significativamente la propria presenza nel Centro e Sud Italia e acquisisce competenze specialistiche nelle tecnologie per il post-raccolta, un segmento finora solo marginalmente presidiato da Frigoveneta. Facendo leva sul consistente bacino di tecnici di SAIM e sull'accesso a una base clienti complementare, che presenta rilevanti opportunità di cross-selling, la piattaforma accelererà la penetrazione del settore agroalimentare e attiverà importanti sinergie commerciali e nell'assistenza tecnica.
"Quest'acquisizione conferisce ulteriore slancio al percorso di crescita di Frigoveneta - ha commentato Massimiliano Lecchi, Private Equity Partner di Ambienta
- L'integrazione di SAIM rafforza l'esposizione della piattaforma al settore agroalimentare, ne amplia la presenza geografica e apporta competenze significative nell'assistenza tecnica. Siamo lieti di dare il benvenuto a SAIM ed al suo management team, certi che il coinvolgimento dei fondatori e la forte coerenza industriale con Frigoveneta costituiscano una solida base per rafforzare il posizionamento della piattaforma come partner di riferimento nella refrigerazione industriale sostenibile".