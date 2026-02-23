Milano 16:37
Migliori e peggiori, Spazio
Londra: si concentrano le vendite su BAE Systems
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che tratta con una perdita del 2,03%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di BAE Systems evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BAE Systems rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 21,41 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 21,1. L'equilibrata forza rialzista di BAE Systems è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 21,72.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
