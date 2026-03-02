Londra: su di giri BAE Systems

(Teleborsa) - Brilla l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio
, che passa di mano con un aumento del 7,43%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BAE Systems
rispetto all'indice di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di BAE Systems
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 22,98 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 22,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 21,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)