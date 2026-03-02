Londra: su di giri BAE Systems

azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio

FTSE 100

BAE Systems

BAE Systems

(Teleborsa) - Brilla l', che passa di mano con un aumento del 7,43%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 22,98 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 22,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 21,91.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)