Londra: su di giri BAE Systems

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Brilla l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che passa di mano con un aumento del 7,43%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BAE Systems rispetto all'indice di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di BAE Systems. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 22,98 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 22,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 21,91.

