Milano 12:06
46.319 +1,21%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:06
10.665 +1,04%
Francoforte 12:06
25.256 +1,03%

Londra: amplia il rialzo BAE Systems

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Londra: amplia il rialzo BAE Systems
Ottima performance per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che scambia in rialzo del 3,84%.
Condividi
```