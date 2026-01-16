Lusso, BofA: ricavi in crescita nel 2026 con fattori ciclici e secolari, ma margini stabili

Bank of America

(Teleborsa) - Ihanno chiuso il 2025 con un +2%, con un rally risk-on a partire da agosto grazie a trend "meno negativo". Il mercato ha scontato un rialzo ciclico e il settore ora viene scambiato su un P/E di 28x, al di sopra dello storico di 20-25x. Lo fanno notare gli analisti diin un corposo studio sul settore europeo, evidenziando che il 2026 è l'anno del cavallo nello zodiaco cinese e sono quindidel +5%, mentre i margini EBIT saranno sostanzialmente stabili a causa di reinvestimenti, materie prime e cambi."Al momento il settore non sembra sottovalutato, a meno che non vi sia una ripresa più forte dei ricavi, la cui visibilità è scarsa", si legge nella ricerca, con cui attuano 4 cambi di rating:sono tagliati a Neutral;è promosso a Buy.è uno dei "25 titoli azionari per il 2026" di BofA.BofA fa notare che, su base reported, i(stazionari a valuta costante): questo non è. Le precedenti flessioni del lusso sono durate solo un anno (2009 e 2020) e sono state guidate da shock macro esterni, mentre il periodo 2024-25 appare più specifico per il settore. Il margine EBIT del settore 2025 del 22,6% è in calo di 600 punti base rispetto al picco, ora tornato in linea con il 2019, con vendite in aumento del 50%. La ricostruzione del margine dipenderà dalla densità delle vendite e dalla forma della ripresa dei ricavi, ma con un cFX del +5% viene previsto un margine EBIT sostanzialmente invariato, dati gli ostacoli legati al cambio e alle materie prime.Gli analisti stimano che il volume dei prodotti di lusso venduti nel 2025 sia diminuito del 15-20% rispetto al 2019. Inoltre,. Questo rispetto a due/tre in un anno "normale". Tuttavia, alcuni direttori creativi hanno avuto incarichi molto brevi (Dario Vitale 8 mesi presso Versace e Sabato De Sarno 25 mesi presso Gucci).Ora "la fiducia dei consumatori si è ora stabilizzata, la ricchezza viene creata grazie alla forza del mercato azionario e potenziali dividendi/stimoli tariffari possono aiutare i clienti ambiziosi", viene sottolineato. Inoltre, i cambiamenti del direttore creativo stanno determinandoe il consumatore sembra rispondere, almeno online.Secondo BofA, il, con Brunello Cucinelli e Loro Piana come marchi forti in qiesto senso. C'è stata una normalizzazione dell'eccitazione per il marchio Miu Miu, il marchio più "hot" del 2023-25, tuttavia un nuovo evidente "leader della moda" non è ancora emerso.Guardando ai marchi italiani, (Underperform, TP a 6 euro da 5) ha il potenziale per realizzare un rilancio del marchio, ma ad oggi la visibilità di questo aspetto è limitata. Dato il contesto macroeconomico volatile, "sarà, pertanto prevediamo sofferenze a breve termine", si legge nella ricerca.(downgrade a Neutral, TP a 11 dollari da 12) è una storia di successo di trasformazione di un marchio di lusso, che si è riposizionato da attività "lagging" di abbigliamento formale a uno dei principali attori dell'abbigliamento maschile di lusso per il tempo libero, offrendo una crescita dei ricavi al dettaglio più rapida rispetto alla maggior parte dei concorrenti. Tuttavia, la prossima tappa della storia azionaria del Gruppo Zegna si basa su due pilastri: (1), Thom Browne e Tom Ford, e (2)attraverso il miglioramento della densità di vendita in tutto il portafoglio marchi, nel contesto della successione e della transizione della leadership del Gruppo.(downgrade a Neutral, TP a 100 euro da 115) ha registrato il miglior 2025 nella copertura di BofA del lusso, con una crescita del cFX del +11,5%, dopo il 4Q con un cFX del +11,9%. Ha ribadito l'ambizione di una crescita dei ricavi del +10% per il 2026 e l'obiettivo di raggiungere 1,8 miliardi di euro di vendite entro il 2028. Secondo gli analisti, mentre Cucinellipoiché continua a beneficiare della sua esposizione alla base di clienti HNW e del posizionamento di lusso assoluto, non ci sono miglioramenti dell'EPS nel breve termine, poiché il consensus modella già lo scenario migliore.(Neutral e TP a 55 euro confermati) continua a mostrare un, esagerato in un contesto più debole per la domanda di beni di lusso. Alcuni dei suoi fattori trainanti della crescita saranno inferiori nel 2026 rispetto al 2025 (ovvero il contributo in termini di spazio e prezzo) e la crescita dipende ora maggiormente da una ripresa dei volumi.(Neutral, TP a 49 HKD da 51) è stata caratterizzata da un de-rating nel 2025 a causa dell'acquisizione di Versace. Miu Miu è stato il marchio più in voga nel settore del lusso negli ultimi due anni e ora sembra in fase di raffreddamento. "Fino a quando il mercato non si sentirà a proprio agio nel decidere se Miu Mi subirà un atterraggio morbido o duro, riteniamo che il titolo farà fatica a rivalutarsi (nonostante sia, 15x P/E o 2,6x vendite)", viene sottolineato.