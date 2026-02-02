Tonica Zegna a Wall Street, il CEO Tagliabue parla di trattative con Saks Global ma esito incerto

(Teleborsa) - Acquisti sostenuti
per le azioni di Ermenegildo Zegna
- gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile - al momento in rialzo ben oltre il 5%, nel giorno dell'uscita dei dati sui ricavi del 2025 e delle parole del nuovo Ad Gianluca Tagliabue
sulla catena di grandi magazzini statunitense in bancarotta Saks Global.
Lo scorso anno
il gruppo del lusso ha registrato un fatturato di 1,92 miliardi di euro
, in calo dell'1,5% su base annua ma in crescita dell'1,1% in termini organici. Nel solo quarto trimestre
il fatturato ha raggiunto i 591 milioni, in crescita dello 0,3% su base annua e del 4,6% in termini organici, trainata principalmente dal focus strategico sul canale DTC (Direct-to-Consumer).
Nella conference call sui risultati, Tagliabue ha detto che sono in corso trattative con Saks Global
, avvertendo però che non c'è alcuna certezza sull'esito
e sottolineando che il Gruppo Zegna è sufficientemente solido
per affrontare la situazione.
"Stiamo monitorando attentamente la situazione mentre Saks lavora per stabilizzare le proprie operazioni e negoziare i termini, anche per quanto riguarda i crediti scaduti, con tutti i fornitori, compresi noi", ha dichiarato Tagliabue, aggiungendo che "In questa fase, le discussioni sono ancora in corso. Il loro esito è ancora incerto. Il nostro gruppo ha la forza finanziaria e operativa per assorbire questo evento straordinario, considerando l’incidenza limitata di Saks Global sui ricavi del gruppo Zegna".
Il manager ha anche evidenziato l'impatto limitato
, una quota ’low single-digit’, che le vendite a Saks Global hanno sui ricavi del gruppo.