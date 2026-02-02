Zegna, ricavi 4Q25 +4,6% su base organica trainati dal canale DTC strategico per il gruppo

Ermenegildo Zegna

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, nelha registrato undi 1.917 milioni di euro, in calo dell'1,5% su base annua rispetto ai 1.946,6 milioni del 2024 (+1,1% in termini organici)Nelil fatturato ha raggiunto i 591 milioni, in crescita dello 0,3% su base annua e del 4,6% in termini organici, a conferma di un'accelerazione sequenziale rispetto al terzo trimestre, trainata principalmente dalla priorità strategica del Gruppo sul DTC (Direct-to-Consumer).Guardando più in dettaglio nel trimestre, da un'analisi per, emerge che ilè cresciuto del 3,9% su base annua e +9,6% su base organica, con una solida crescita per tutti e tre i marchi (ZEGNA brand, Thom Browne e TOM FORD FASHION). La performance, che ha registrato un calo del 12,9% su base annua e -11,6% su base organica, riflette la continua attenzione del Gruppo sul canale DTC.Da un'analisi per, invece, il brandha registrato un +2,4% su base annua e un +7,4% in termini organici, con una solida performance nel DTC (+5,2% su base annua e +10,3% in termini organici), in accelerazione sequenziale rispetto al terzo trimestre.ha registrato un -3,7% su base annua e un +1,4% in termini organici, con un DTC positivo (+3,0% su base annua e +11,2% in termini organici).ha registrato un -2,3% su base annua e un +1,5% in termini organici, con un DTC dell'1,3% su base annua e del +4,8% in termini organici.Da un'analisi per, lehanno continuato a sovraperformare le altre regioni, con una solida crescita nell'area