Sanlorenzo, BofA alza target price con portafoglio ordini che rassicura e dà visibilità

(Teleborsa) - Bank of America
(BofA) ha incrementato a 37 euro
per azione (dai precedenti 35 euro) il target price
su Sanlorenzo
, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Gli analisti evidenziano che Sanlorenzo ha registrato
un fatturato di 960 milioni di euro nel 2025, in linea con le previsioni, sostenuto da una crescita del 10% degli ordini acquisiti nel quarto trimestre. L'EBITDA di 181 milioni di euro con un margine del 18,8% è stato superiore dell'1% rispetto alle previsioni. La crescita del fatturato nel quarto trimestre 2025 ha registrato un'accelerazione di 10 punti percentuali rispetto al terzo trimestre, attestandosi a un +3%, grazie alla divisione Yacht (in accelerazione di 25 punti percentuali, raggiungendo un +8%) e alle integrazioni di successo di Nautor Swan (+45%) e Simpson Marine (APAC +53%). Secondo il management, i trend per il 2026 sono finora "migliori rispetto ai 2 anni precedenti"
. Oltre ai continui vantaggi del mix basato sull'innovazione e all'esclusivo potere di determinazione dei prezzi, prevediamo un continuo impulso derivante dall'aumento delle quote di mercato in Asia e nelle Americhe, che alimenta lo slancio del fatturato.
Viene fatto notare che parte del de-rating di circa il 50% registrato dal 2023 è stato recuperato, tuttavia l'attuale multiplo di 11x rimane inferiore del 12% rispetto alla media degli ultimi tre anni
. "Questo, a nostro avviso, lascia spazio a ulteriori rivalutazioni, poiché i solidi fondamentali rimangono intatti", si legge nella ricerca.
L'acquisizione ordini
nel quarto trimestre è stata del +10% su base annua, segnando sei trimestri consecutivi di crescita
. Supponendo che il contributo di Nautor Swan agli ordini del 2025 sia stato nell'intervallo percentuale a una sola cifra elevata, ciò implica che l'acquisizione ordini annuale sia cresciuta dell'8% su base organica. "Questo ci dà fiducia nella nostra previsione di crescita degli ordini del +4% per il 2026, considerando il lancio di 6 nuovi modelli nel 2025, con altri 10 in arrivo nel 2026, oltre ai vantaggi del mix", sottolinea BofA. Inoltre, i prezzi dei modelli più vecchi e l'espansione della rete in Giappone, Australia, Brasile, Messico e Stati Uniti forniranno ulteriori stimoli incrementali quest'anno. Al 31 dicembre, il portafoglio ordini lordo ammonta a 1,96 miliardi di euro (portafoglio ordini netto di 1 miliardo di euro), di cui 618 milioni di euro relativi al 2026, il che implica che il 63% dei ricavi attesi da BofA del 2026 è coperto da ordini esistenti
.