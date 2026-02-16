Milano 13:44
Sanlorenzo, BofA alza target price con portafoglio ordini che rassicura e dà visibilità

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Bank of America (BofA) ha incrementato a 37 euro per azione (dai precedenti 35 euro) il target price su Sanlorenzo, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

Gli analisti evidenziano che Sanlorenzo ha registrato un fatturato di 960 milioni di euro nel 2025, in linea con le previsioni, sostenuto da una crescita del 10% degli ordini acquisiti nel quarto trimestre. L'EBITDA di 181 milioni di euro con un margine del 18,8% è stato superiore dell'1% rispetto alle previsioni. La crescita del fatturato nel quarto trimestre 2025 ha registrato un'accelerazione di 10 punti percentuali rispetto al terzo trimestre, attestandosi a un +3%, grazie alla divisione Yacht (in accelerazione di 25 punti percentuali, raggiungendo un +8%) e alle integrazioni di successo di Nautor Swan (+45%) e Simpson Marine (APAC +53%). Secondo il management, i trend per il 2026 sono finora "migliori rispetto ai 2 anni precedenti". Oltre ai continui vantaggi del mix basato sull'innovazione e all'esclusivo potere di determinazione dei prezzi, prevediamo un continuo impulso derivante dall'aumento delle quote di mercato in Asia e nelle Americhe, che alimenta lo slancio del fatturato.

Viene fatto notare che parte del de-rating di circa il 50% registrato dal 2023 è stato recuperato, tuttavia l'attuale multiplo di 11x rimane inferiore del 12% rispetto alla media degli ultimi tre anni. "Questo, a nostro avviso, lascia spazio a ulteriori rivalutazioni, poiché i solidi fondamentali rimangono intatti", si legge nella ricerca.

L'acquisizione ordini nel quarto trimestre è stata del +10% su base annua, segnando sei trimestri consecutivi di crescita. Supponendo che il contributo di Nautor Swan agli ordini del 2025 sia stato nell'intervallo percentuale a una sola cifra elevata, ciò implica che l'acquisizione ordini annuale sia cresciuta dell'8% su base organica. "Questo ci dà fiducia nella nostra previsione di crescita degli ordini del +4% per il 2026, considerando il lancio di 6 nuovi modelli nel 2025, con altri 10 in arrivo nel 2026, oltre ai vantaggi del mix", sottolinea BofA. Inoltre, i prezzi dei modelli più vecchi e l'espansione della rete in Giappone, Australia, Brasile, Messico e Stati Uniti forniranno ulteriori stimoli incrementali quest'anno. Al 31 dicembre, il portafoglio ordini lordo ammonta a 1,96 miliardi di euro (portafoglio ordini netto di 1 miliardo di euro), di cui 618 milioni di euro relativi al 2026, il che implica che il 63% dei ricavi attesi da BofA del 2026 è coperto da ordini esistenti.
