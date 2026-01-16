Milano Luiss Hub: al via il ciclo di interviste "Il tuo mondo, domani"

(Teleborsa) - Debutta al, ciclo di interviste a cura del giornalista e scrittorepensato per dare voce ai protagonisti della vita culturale, professionale e scientifica milanese e nazionale. Gli incontri, aperti alla cittadinanza, offriranno uno spazio di dialogo per interpretare il presente e riflettere sul futuro alla luce delle trasformazioni politiche, economiche, sociali e tecnologiche in corso.Ad aprire il ciclo di appuntamenti, mercoledì 28 gennaio alle ore 18, sarà il Presidente dell'Università Luiss,che introdurrà il Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro alla Scala di Milano,alla sua "prima" al Milano Luiss Hub. Figura di riferimento della scena culturale italiana e internazionale, Ortombina racconterà il proprio percorso personale e la sua visione sul ruolo della cultura come fattore chiave di sviluppo e coesione per la comunità.Tanti i volti noti che, ogni mese, si confronteranno nella teca del Milano Luiss Hub, sui temi più diversi: dal cinema alla moda, dall'informazione alla salute, passando per il volontariato. Tra questi il direttore del Corriere della Sera,l'attrice, il co-fondatore di S. Egidio,, la top manager, il chirurgoe molti altri.nato nel 2017 dalla collaborazione tra Comune di Milano, Università Luiss, Fondazione Giacomo Brodolini e Italiacamp, e situato in Via Massimo D'Azeglio, 3, nel cuore dell'Innovation District, l'Hub, è un ecosistema urbano dedicato alla sperimentazione di modelli innovativi di formazione, imprenditorialità e collaborazione sociale.