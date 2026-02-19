Deere alza guidance su utile annuale nonostante calo nel primo trimestre

Deere

(Teleborsa) -, una delle principali aziende al mondo nella produzione di macchine agricole, ha registrato undi 656 milioni di dollari per ilterminato il 1° febbraio 2026, pari a 2,42 dollari per azione, rispetto all'utile netto di 869 milioni di dollari, pari a 3,19 dollari per azione, del trimestre al 26 gennaio 2025.Il fatturato netto e i ricavi a livello mondiale sono aumentati del 13%, raggiungendo i 9.611 milioni di dollari, nell'ultimo trimestre. Ilè stato di 8.001 milioni di dollari per il trimestre, rispetto ai 6.809 milioni di dollari dello stesso trimestre del 2025."Sebbene il grande settore agricolo globale continui a incontrare difficoltà, siamo incoraggiati dalla continua ripresa della domanda sia nel segmento delle costruzioni che in quello della piccola agricoltura - ha dichiarato il- Questi sviluppi positivi rafforzano la nostra convinzione che il 2026 rappresenti il ??punto più basso del ciclo attuale e ci fornisca una solida base per una crescita accelerata in futuro".Deere prevede che l'si attesterà tra i 4,5 e i 5 miliardi di dollari, rispetto alla precedente previsione di 4-4,75 miliardi di dollari."I nostri investimenti costanti in ricerca e sviluppo durante l'intero ciclo stanno producendo risultati misurabili, mentre ci avviamo verso il lancio di un'ampia gamma di prodotti e soluzioni innovativi in ??tutti i segmenti di business - ha affermato May - Questi progressi sottolineano l'importanza di mantenere un portafoglio solido che copra ampi mercati e regioni in tutto il mondo, il che dovrebbe".