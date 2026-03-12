Milano 10:01
Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Babcock International Group
Bene l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, con un rialzo del 2,31%.
