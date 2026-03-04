Milano 17:35
New York: in acquisto Micron Technology

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di microchip, che tratta in rialzo del 6,60%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Micron Technology rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Micron Technology, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 392,4 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 412,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 380,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
