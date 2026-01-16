Milano 17:35
New York: West Pharmaceutical Services scende verso 257,5 USD

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di componenti per siringhe, che esibisce una perdita secca del 5,65% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di West Pharmaceutical Services rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 274,6 Dollari USA, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 257,5. L'equilibrata forza rialzista di West Pharmaceutical Services è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 291,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
