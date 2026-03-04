Parigi: andamento sostenuto per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo di occhialeria
, con una variazione percentuale del 2,24%.
Lo scenario su base settimanale di EssilorLuxottica
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di breve periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista
evidenzia un declino dei corsi verso area 216,1 Euro con prima area di resistenza vista a 220,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 213,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)