Parigi: andamento sostenuto per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo di occhialeria, con una variazione percentuale del 2,24%.

Lo scenario su base settimanale di EssilorLuxottica rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di breve periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista evidenzia un declino dei corsi verso area 216,1 Euro con prima area di resistenza vista a 220,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 213,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
