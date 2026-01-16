Piazza Affari: balza in avanti Avio

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda aerospaziale italiana
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,37%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Avio
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,5%, rispetto a +1,22% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
L'esame di breve periodo di Avio
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 39,5 Euro e primo supporto individuato a 38,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 40,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)