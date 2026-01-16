Milano 9:43
45.747 -0,23%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 9:43
10.218 -0,21%
25.304 -0,19%

Piazza Affari: balza in avanti Avio

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda aerospaziale italiana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,37%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Avio mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,5%, rispetto a +1,22% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


L'esame di breve periodo di Avio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 39,5 Euro e primo supporto individuato a 38,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 40,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
