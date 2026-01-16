Milano 13:18
45.750 -0,22%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 13:18
10.242 +0,03%
Francoforte 13:18
25.294 -0,23%

Piazza Affari: risultato positivo per Fincantieri

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Fincantieri
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo, in guadagno del 3,54% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fincantieri più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 20,17 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 19,35. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 18,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```