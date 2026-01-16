Videogiochi, Antitrust avvia due istruttorie su Activision Blizzard (Microsoft)

(Teleborsa) -ha annunciato l'avvio diper i, definiti free to play, ma con possibilità di acquisti in game,e in violazione dei diritti contrattuali dei consumatori. Secondo l’Autorità, infatti, potrebbero verificarsi violazioni del Codice del consumo per le, anche da parte di minorenni.Le istruttorie riguardano, in primo luogo, ilper indurre il consumatore a giocare con assiduità, a prolungare le sessioni di gioco e a farlo aderire alle offerte promosse. Ne sono un esempio le ripetute, - anche tramite- a non perderee ad acquistare, prima che diventino indisponibili. Queste condotte, insieme alle strategie per rendereusate nel videogioco e alla vendita di valuta di gioco in quantità predeterminata (bundle), possono condizionare i giocatori-consumatori, inclusi i minorenni, inducendoli a spendere cifre significative di importi anche maggiori di quelli necessari a procedere nel gioco e senza esserne pienamente consapevoli.Per l’Antitrust, inoltre, ledalla società sembrano, perché il meccanismo pre-selezionail minore (facoltà di effettuare acquisti in-game, tempi di gioco illimitati e interazione con altri giocatori), in assenza, peraltro, di un comportamento attivo e di supervisione da parte del genitore/tutore.L’Autorità intende anche verificare lepersonali in fase di registrazione dell’account, in quanto il consumatore, anche minorenne, verrebbe indotto a selezionare tutti i consensi, inclusa la profilazione a fini commerciali, credendo di trovarsi di fronte a una scelta obbligata.Infine, lerese in materia di diritti contrattuali del giocatore, che sembrano indurlo a rinunciarci inconsapevolmente (ad esempio, al diritto di ripensamento), e anche la facoltà di bloccare unilateralmente l’account di gioco, senza fornire adeguate motivazioni e assistenza e senza riconoscere la possibilità di un contraddittorio, con l’inevitabile conseguenza di perdere i costi sostenuti per i contenuti digitali, a volte anche molto ingenti.