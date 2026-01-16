Videogiochi, Antitrust avvia due istruttorie su Activision Blizzard (Microsoft)

(Teleborsa) - L’Antitrust
ha annunciato l'avvio di due istruttorie nei confronti di Activision Blizzard (gruppo Microsoft)
per i videogiochi "Diablo Immortal"” e "Call of Duty Mobile"
, definiti free to play, ma con possibilità di acquisti in game, per pratiche commerciali ingannevoli, aggressive
e in violazione dei diritti contrattuali dei consumatori. Secondo l’Autorità, infatti, potrebbero verificarsi violazioni del Codice del consumo per le sollecitazioni a compiere acquisti in-game non consapevoli
, anche da parte di minorenni.
Le istruttorie riguardano, in primo luogo, il possibile utilizzo di design manipolativo delle interfacce,
per indurre il consumatore a giocare con assiduità, a prolungare le sessioni di gioco e a farlo aderire alle offerte promosse. Ne sono un esempio le ripetute esortazioni
, - anche tramite messaggi in-app e notifiche push
- a non perdere contenuti premiali
e ad acquistare contenuti a durata limitata
, prima che diventino indisponibili. Queste condotte, insieme alle strategie per rendere poco comprensibile il valore reale delle monete virtuali
usate nel videogioco e alla vendita di valuta di gioco in quantità predeterminata (bundle), possono condizionare i giocatori-consumatori, inclusi i minorenni, inducendoli a spendere cifre significative di importi anche maggiori di quelli necessari a procedere nel gioco e senza esserne pienamente consapevoli.
Per l’Antitrust, inoltre, le funzioni di parental control pre-impostate
dalla società sembrano aggressive
, perché il meccanismo pre-seleziona in automatico opzioni che tutelano meno
il minore (facoltà di effettuare acquisti in-game, tempi di gioco illimitati e interazione con altri giocatori), in assenza, peraltro, di un comportamento attivo e di supervisione da parte del genitore/tutore.
L’Autorità intende anche verificare le modalità di acquisizione dei consensi al trattamento dei dati
personali in fase di registrazione dell’account, in quanto il consumatore, anche minorenne, verrebbe indotto a selezionare tutti i consensi, inclusa la profilazione a fini commerciali, credendo di trovarsi di fronte a una scelta obbligata.
Infine, le istruttorie riguardano l’inadeguatezza delle informative
rese in materia di diritti contrattuali del giocatore, che sembrano indurlo a rinunciarci inconsapevolmente (ad esempio, al diritto di ripensamento), e anche la facoltà di bloccare unilateralmente l’account di gioco, senza fornire adeguate motivazioni e assistenza e senza riconoscere la possibilità di un contraddittorio, con l’inevitabile conseguenza di perdere i costi sostenuti per i contenuti digitali, a volte anche molto ingenti.