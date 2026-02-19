TIM e Microsoft insieme per innovazione, AI e sovranità digitale

(Teleborsa) -annunciano una collaborazione ache mette a fattor comune tecnologie quali il cloud, la cybersecurity e l'intelligenza artificiale. Le due aziende collaboreranno per progettare soluzioni cloud e digitali pensate per le esigenze delle imprese italiane, con l'obiettivo di accelerarne l'adozione su larga scala. Combinando competenze, risorse, connettività e capacità tecnologiche, TIM e Microsoft intendono abilitare nuovi servizi per aziende, Pubblica Amministrazione e cittadini.La collaborazione valorizza ilcome abilitatore di soluzioni cloud e digitali per aziende e Pubblica Amministrazione, in linea con la propria strategia sulla sovranità digitale: un modello che mira a garantire controllo, resilienza e protezione del dato lungo l'intera catena del valore, attraverso piattaforme e servizi gestiti sul territorio.mette a disposizione l'esperienza maturata nell'affiancare le aziende nel percorso di adozione di piattaforme cloud, intelligenza artificiale generativa e agentica, oltre a soluzioni di sicurezza.Un primo ambito di applicazione riguarda laattraverso l'evoluzione del digital workplace. Al centro dell'iniziativa c'è l'implementazione su larga scala di, insieme allacome leva per rendere l'intelligenza artificiale una capacità trasversale a supporto dei processi e delle persone.L'estensione della collaborazione si articola in unfinalizzate ad aumentare la produttività e la capacità di innovazione su scala organizzativa. Al tempo stesso si valuteranno iniziative congiunte per portare sul mercato italiano soluzioni e servizi integrati rivolti a imprese e Pubblica Amministrazione. Il focus sarà sui processi che possono trarre il massimo beneficio dall'AI generativa come customer operations, gestione documentale, supporto alle funzioni operative e automazione, contribuendo alla modernizzazione dei servizi e alla diffusione delle competenze digitali."La crescita digitale dell'Italia richiede infrastrutture affidabili, sicurezza e una governance solida di cloud e AI. Con un partner come Microsoft andiamo a rafforzare un'alleanza che unisce tecnologia e capacità industriale, con l'obiettivo di portare innovazione concreta a imprese e Pubblica Amministrazione", ha dichiarato"Cloud e intelligenza artificiale stanno diventando fattori decisivi per la competitività e la crescita dell'Italia. Con TIM, uniamo competenze locali e tecnologia globale per favorire un'adozione dell'AI sicura, governata e responsabile, a partire dalla trasformazione stessa di TIM con Copilot fino all'estensione di soluzioni che supportano imprese e settore pubblico in tutto il Paese", ha dichiaratoIn questo quadro, TIM, attraverso laadotta un approccio multicloud che mette a disposizione dei clienti un portafoglio completo di soluzioni: dalle piattaforme proprietarie a più elevata indipendenza tecnologica, fino ai servizi dei principali hyperscaler, integrati e governati per rispondere a esigenze diverse di sicurezza, performance e compliance. È in questa logica che si inserisce il rafforzamento della collaborazione con Microsoft, che consente di portare sul mercato italiano le tecnologie di Microsoft.Microsoft e TIM lavoreranno congiuntamente per accelerare l'adozione di soluzioni digitali avanzate in Italia lungoCloud e modernizzazione: supporto alla trasformazione di applicazioni e servizi verso architetture cloud scalabili, con particolare attenzione alla continuità operativa e alla conformità normativa; Sicurezza e governance del dato: rafforzamento di soluzioni per la cybersecurity e modelli di gestione dei dati, dall'identità digitale alla protezione delle informazioni, con approcci strutturati e misurabili; Intelligenza artificiale per la produttività e i servizi: sviluppo e adozione di use case AI orientati all'efficienza, alla qualità del servizio e al supporto alle decisioni, con un'attenzione specifica ai controlli, alle policy e alla gestione del rischio.Questariflette una visione condivisa per un'Italia più connessa e digitalmente avanzata, in cui l'intelligenza artificiale generativa gioca un ruolo centrale nell'accelerare la crescita e l'innovazione delle imprese e della società.