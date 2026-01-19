Milano 17:35
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 18/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 gennaio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CHF, che in chiusura evidenzia un -0,05%.

Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,9292. Prima resistenza a 0,9317. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,9283.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
