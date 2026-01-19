Analisi Tecnica: indice MDAX del 16/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 gennaio
Andamento piatto per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che propone sul finale un -0,14%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 32.221,8. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 31.675,5. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 31.451,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)