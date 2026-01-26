Milano 17:23
44.967 +0,30%
Nasdaq 17:23
25.756 +0,59%
Dow Jones 17:23
49.242 +0,29%
Londra 17:23
10.153 +0,09%
Francoforte 17:23
24.949 +0,20%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 23/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 23/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 gennaio

Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Le implicazioni di breve periodo dell'indice MDAX sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 32.060,4. Possibile una discesa fino al bottom 31.117,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 33.003,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```