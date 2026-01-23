Milano 22-gen
45.091 0,00%
Nasdaq 22-gen
25.518 +0,76%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 22-gen
10.150 0,00%
Francoforte 22-gen
24.856 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 22/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 22/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio

Effervescente l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,40%.

Le implicazioni di breve periodo dell'indice MDAX sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 32.123,1. Possibile una discesa fino al bottom 31.027,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 33.219,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
