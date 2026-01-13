Analisi Tecnica: indice MDAX del 12/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio
Modesto guadagno per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che avanza di poco a +0,48%.
L'esame di breve periodo dell'indice MDAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 32.537,2 e primo supporto individuato a 31.887,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 33.187,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)