Analisi Tecnica: indice MDAX del 4/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraio
Appiattita la performance dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che porta a casa un trascurabile -0,04%.
Le implicazioni di breve periodo dell'indice MDAX sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 31.653,2. Possibile una discesa fino al bottom 31.280,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 32.026,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)