Analisi Tecnica: indice MDAX del 10/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 febbraio

Seduta sostanzialmente invariata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,01%.

Tecnicamente, l'indice MDAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 32.140,6, mentre il supporto più immediato si intravede a 31.609,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 32.671,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
