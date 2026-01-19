Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dell'1,10%

Ibex 35 apre appena sotto la parità a 17.515,2 Euro

In breve, Finanza
Lieve ribasso per indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dell'1,10%, a quota 17.515,2 in apertura.
