Milano 9:50
47.078 +0,91%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:50
10.763 +0,78%
25.054 +0,27%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,75%

Ibex 35 esordisce a 18.325,8 Euro

In breve, Finanza
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,75%, dopo aver aperto a 18.325,8 Euro.
