Milano
13:32
44.831
+1,83%
Nasdaq
9-mar
24.967
0,00%
Dow Jones
9-mar
47.741
0,00%
Londra
13:32
10.373
+1,20%
Francoforte
13:32
23.816
+1,74%
Martedì 10 Marzo 2026, ore 13.48
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio in rialzo per Madrid, in progresso del 2,34%
Borsa: Avvio in rialzo per Madrid, in progresso del 2,34%
Ibex 35 esordisce a 17.324,2 Euro
In breve
,
Finanza
10 marzo 2026 - 09.18
Balza in avanti indice azionario della Borsa di Madrid, con un incremento del 2,34%, a quota 17.324,2 in apertura.
Argomenti trattati
Borsa
(1529)
·
Madrid
(138)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+3,07%
