Milano 13:32
44.831 +1,83%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:32
10.373 +1,20%
Francoforte 13:32
23.816 +1,74%

Borsa: Avvio in rialzo per Madrid, in progresso del 2,34%

Ibex 35 esordisce a 17.324,2 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Madrid, in progresso del 2,34%
Balza in avanti indice azionario della Borsa di Madrid, con un incremento del 2,34%, a quota 17.324,2 in apertura.
Condividi
```