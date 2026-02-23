Enel, EPS confermerà crescita con CAGR al 6% fino al 2030. Continua impegno su emissioni

(Teleborsa) - Enel
, colosso energetico italiano guidato dall'AD Flavio Cattaneo, guarda già oltre l'orizzonte del nuovo piano, in quanto le risorse e la disciplina finanziaria alla base dell'accelerazione della crescita prevista nel piano strategico 2026-2028
offrono visibilità sull'evoluzione del gruppo anche oltre. In particolare, prevede che al 2030
: la capacità rinnovabile installata continuerà a crescere con un CAGR di circa il 5% rispetto ai 68 GW del 2025; la RAB delle reti aumenterà con un CAGR di circa il 6% rispetto ai 47 miliardi di euro stimati per il 2025; l'EPS confermerà la crescita con un CAGR di circa il 6%
rispetto ai circa 0,69 euro per azione attesi al 2025.
Sul fronte della sostenibilità ambientale, il Gruppo intende proseguire con la riduzione delle proprie emissioni dirette e indirette
di gas a effetto serra, in linea con l'Accordo di Parigi e con lo scenario di 1,5°C, come certificato dalla Science Based Targets initiative (SBTi). Si stima che a fine 2025, il Gruppo abbia ridotto le proprie emissioni totali di quasi il 70% rispetto al 2017 ed è già prossimo a raggiungere il target fissato per il 2030.
Il Gruppo conferma il suo obiettivo di raggiungere zero emissioni nette in tutti gli Scope entro il 2040
. Inoltre, lungo questo percorso, il Gruppo continuerà a salvaguardare il tessuto socioeconomico attraverso il proprio piano di Just Transition.