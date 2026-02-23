Milano 20-feb
Enel, EPS confermerà crescita con CAGR al 6% fino al 2030. Continua impegno su emissioni

Oggi il Capital Markets Day

(Teleborsa) - Enel, colosso energetico italiano guidato dall'AD Flavio Cattaneo, guarda già oltre l'orizzonte del nuovo piano, in quanto le risorse e la disciplina finanziaria alla base dell'accelerazione della crescita prevista nel piano strategico 2026-2028 offrono visibilità sull'evoluzione del gruppo anche oltre. In particolare, prevede che al 2030: la capacità rinnovabile installata continuerà a crescere con un CAGR di circa il 5% rispetto ai 68 GW del 2025; la RAB delle reti aumenterà con un CAGR di circa il 6% rispetto ai 47 miliardi di euro stimati per il 2025; l'EPS confermerà la crescita con un CAGR di circa il 6% rispetto ai circa 0,69 euro per azione attesi al 2025.

Sul fronte della sostenibilità ambientale, il Gruppo intende proseguire con la riduzione delle proprie emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, in linea con l'Accordo di Parigi e con lo scenario di 1,5°C, come certificato dalla Science Based Targets initiative (SBTi). Si stima che a fine 2025, il Gruppo abbia ridotto le proprie emissioni totali di quasi il 70% rispetto al 2017 ed è già prossimo a raggiungere il target fissato per il 2030.

Il Gruppo conferma il suo obiettivo di raggiungere zero emissioni nette in tutti gli Scope entro il 2040. Inoltre, lungo questo percorso, il Gruppo continuerà a salvaguardare il tessuto socioeconomico attraverso il proprio piano di Just Transition.
