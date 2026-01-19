Francoforte: calo per Brenntag

distributore tedesco di prodotti chimici

DAX

Brenntag

Ribasso per il, che presenta una flessione del 2,27%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 49,83 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 48,77. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 48,35.