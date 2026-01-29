Francoforte: movimento negativo per Brenntag

(Teleborsa) - Sottotono il distributore tedesco di prodotti chimici
, che passa di mano con un calo dell'1,95%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il DAX
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
La tendenza di breve di Brenntag
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 51,13 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,99. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 53,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)