Francoforte: calo per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore della Mercedes
, in flessione del 2,13% sui valori precedenti.
L'andamento della casa d'auto di Stoccarda
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Mercedes-Benz
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 60,25 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 58,89. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 61,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)