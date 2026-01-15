Milano 13:30
45.779 +0,29%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 13:30
10.237 +0,52%
Francoforte 13:30
25.279 -0,03%

Francoforte: calo per Mercedes-Benz

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Mercedes-Benz
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore della Mercedes, in flessione del 2,13% sui valori precedenti.

L'andamento della casa d'auto di Stoccarda nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Mercedes-Benz rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 60,25 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 58,89. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 61,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```