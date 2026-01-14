Milano 17:13
Usa, scorte petrolio settimanali a sorpresa in aumento di 3,4 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono aumentate contro le attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio, negli ultimi sette giorni al 9 gennaio 2025, sono aumentate di circa 3,4 milioni di barili a 422,4 MBG, contro attese per un calo di 1,7 milioni.

Gli stock di distillati hanno registrato una variazione nulla confermandosi a 129,2 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato una crescita di 9 milioni di barili a quota 251 MBG.

Le riserve strategiche di petrolio sono aumentate di 0,2 milioni a 413,7 MBG.
