Usa, scorte petrolio settimanali a sorpresa in aumento di 3,4 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono aumentate contro le attese le scorte di greggio
in USA
nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio
, negli ultimi sette giorni al 9 gennaio 2025, sono aumentate di circa 3,4 milioni di barili
a 422,4 MBG, contro attese per un calo di 1,7 milioni.
Gli stock di distillati
hanno registrato una variazione nulla confermandosi a 129,2 MBG, mentre le scorte di benzine
hanno registrato una crescita di 9 milioni di barili a quota 251 MBG.
Le riserve strategiche di petrolio
sono aumentate di 0,2 milioni a 413,7 MBG.