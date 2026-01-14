Usa, scorte petrolio settimanali a sorpresa in aumento di 3,4 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono aumentate contro le attese leinnell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli, negli ultimi sette giorni al 9 gennaio 2025, sono aumentate di circaa 422,4 MBG, contro attese per un calo di 1,7 milioni.Gli stock dihanno registrato una variazione nulla confermandosi a 129,2 MBG, mentre le scorte dihanno registrato una crescita di 9 milioni di barili a quota 251 MBG.Lesono aumentate di 0,2 milioni a 413,7 MBG.